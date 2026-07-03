Em entrevista aos meios de comunicação do Sporting, Fotis Ioannidis abordou as perspetivas da próxima temporada e ainda analisou a época de estreia no clube, em que não teve grande sucesso.

Tanto a nível coletivo e individual, já que o grego esteve afastado dos relvados durante 29 partidas, a maior parte da temporada. Marcou seis golos durante 2025/26.

«Faz muito tempo que não jogo, por isso sinto muito a falta. Estou a trabalhar muito para isso, porque tive momentos duros na última temporada. Mas agora estou pronto para jogar», afirmou aos meios de clube.

«A época anterior não terminou como desejávamos. Estávamos no nosso caminho durante toda a época, no final não atingimos o nosso objetivo, mas esta época estamos com mais 'fome' do que nunca e estamos ansiosos por lutar pela Liga e por tudo», continuou.

O Sporting já tem duelos de pré-temporada acertados com Celtic, Estrasburgo, Mónaco e Nottingham Forest. O primeiro jogo da Liga é com o Estrela da Amadora.