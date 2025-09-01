Agora é oficial: Fotis Ioannidis é reforço do Sporting, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Fotis Ioannidis assina até 𝟐𝟎𝟑𝟎 🇬🇷 pic.twitter.com/Prkxb5voEB — Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025

O avançado grego, de 25 anos, assinou um contrato válido até 2030, ficando com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Os leões vão pagar 22 milhões de euros ao Panathinaikos, mais três milhões em objetivos. O emblema helénico terá ainda direito a 25 por cento da mais-valia de uma transferência futura. Segundo o comunicado da SAD leonina à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), não existiram encargos com serviços de intermediação e será o bicampeão nacional a suportar o mecanismo de solidariedade.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

«Falei com o Georgios Vagiannidis, com quem troco muitas mensagens porque somos muito amigos. É um uma excelente pessoa e um grande jogador. Disse-me as melhores coisas que podia ouvir [sobre o Sporting], estou muito feliz. Vou falar, agora, com o resto da equipa. Sei que são muito bons e humildes, vamos ter uma boa ligação com certeza», disse o jogador grego aos meios de comunicação dos leões.

«Mal posso esperar por jogar para eles aqui [no Estádio José Alvalade] e marcar muitos golos para festejarmos juntos. Talvez seja um ano mais tarde, mas espero o "atraso" tenha valido a pena», afirmou ainda.

Ioannidis era um namoro antigo do Sporting. O avançado grego era desejado em Alvalade desde o verão passado, ainda na era Ruben Amorim-Hugo Viana, após ter protagonizado a melhor época da carreira (23 golos e dez assistências). Chega agora para disputar o lugar com Luis Suárez e suceder a Conrad Harder, que já está na Alemanha para finalizar a transferência para o Leipzig.

Ioannidis marcou 11 golos na temporada passada em 42 jogos pelo Panathinaikos. Já em 2025/26, soma cinco partidas, ainda sem qualquer golo apontado.