O treinador do Sporting, Rui Borges, lançou a receção ao Alverca, da 10.ª jornada da Liga, em conferência de imprensa, ao início da tarde desta quinta-feira. O reencontro entre as duas equipas, três dias depois da goleada dos leões para a Taça da Liga (5-1), está marcado para as 20h15. O técnico abordou as opções para o ataque, nomeadamente Luis Suárez e Fotis Ioannidis:

Suárez ou Ioannidis:

«Tem sido mais o Suárez, o Fotis também chegou mais tarde, numa fase em que já estávamos nos inícios das competições, tem a sua adaptação à equipa, aos colegas, tem crescido imenso, é alguém que caiu bem no grupo e o grupo reconhece qualidade dele e no Luis também.»

«Apenas e só, o Luis tem dado resposta. O Fotis também tem os jogos e os minutos dele, está feliz no Sporting. É muito importante sentir isso, de alguém que estava no seu habitat natural, na sua casa e, de repente, muda tudo. Mas está bem, motivado.»

«Uma coisa é vir, chegar e não sentir, não ser logo solução no onze inicial ou nos primeiros jogos e poder cair alguma coisa sobre ele. Mas não. Está feliz, sabe que vai ter as oportunidades dele e o Suárez sabe que tem alguém ali também para jogar, à perna dele. E os dois têm dado resposta. São jogadores diferentes num ou outro comportamento. O Fotis, se calhar, dá mais profundidade do que o Luis, o Luis sente-se mais confiante no rodar sobre as referências e o Luis dá-nos um jogo de apoio, mas também alguma profundidade e tem melhorado nesse aspeto. São jogadores diferenciados, mas são dois grandes jogadores e, felizmente, temos os dois do nosso lado.»