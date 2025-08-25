Enquanto aguarda a definição de Conrad Harder sobre as (aprovadas) ofertas de Rennes e Milan, o Sporting passou a trabalhar mais arduamente nos números para avançar com a contratação de Fotis Ioannidis, segundo apurou o Maisfutebol.

Neste momento, os leões estão dispostos a desembolsar cerca de 18 milhões de euros pelo avançado grego, sendo que iniciaram as conservações com o Panathinaikos na ordem dos 15 milhões de euros.

O emblema grego começou por apontar uma venda de aproximadamente 22 milhões de euros, porém perceberam, sobretudo nos últimos dias, que o jogador perdeu mercado, visto a desvalorização na época passada.

Ioannidis, recorde-se, é um alvo antigo da estrutura do Sporting, ainda antes da chegada de Conrad Harder. Foi referenciado por Ruben Amorim e Hugo Viana e, agora, subscrito por Rui Borges e Bernardo Palmeiro.

Aos 25 anos, Fotis Ioannidis fez toda a carreira no futebol grego. Começou no Levadiakos FC e reforçou o Panathinaikos em 2020. Já são, então, cinco temporadas completas no emblema de Atenas.