Frederico Varandas reagiu ao caso da demissão de Duarte Gomes, que foi remetida ao Ministério Público, à margem do sorteio do calendário das Ligas Profissionais, no Porto.

«É de uma gravidade enorme as afirmações do senhor Duarte Gomes. Ao fazer isto, vai ter de provar o sucedido. O Sporting ficou muito surpreendido, tentámos procurar informações. Trata-se de um caso de um jogo do Estrela da Amadora. Duarte Gomes foi informado por Pedro Garcia, que trabalhou no Estrela da Amadora e já trabalhou como consultor de arbitragem. Não deixa de ser curioso que um ex-árbitro assistente de Duarte Gomes informou o árbitro Hélder Malheiro que ia arbitrar um jogo do Estrela da Amadora.»

Varandas recorda caso Apito Dourado e dos Emails

«Eu cresci, há 20 anos atrás, com o episódio do famoso Apito Dourado, onde ficou pública a influência do FC Porto na arbitragem. Há dez anos, nos casos dos Emails, ficou evidenciado a influência do Benfica no controle da arbitragem. Agora, parece-nos, o Estrela da Amadora controla o Presidente do Conselho de Arbitragem. Para nós é muito estranho tudo, não deixa de ser um pouco estranho.»

Posição sobre Luciano Gonçalves

«O Sporting defende um Presidente do Conselho de Arbitragem completamente independente, autónomo e livre de qualquer esfera de influência, seja de presidentes de clubes, seja internamente na própria Federação, este é o modelo que nós defendemos. Se por alguma razão, e agora falo do Presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves, seja o Luciano Gonçalves, seja outra pessoa qualquer que, por alguma razão, se deixe influenciar por um Presidente de um clube, o Sporting defende a saída desse senhor no próprio dia. Esta é a nossa posição clara.»

[Notícia em atualização]