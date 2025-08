O guarda-redes Francisco Silva renovou contrato com o Sporting até 2029, confirmou o clube verde e branco, na tarde desta sexta-feira.

Francisco Silva, de 19 anos, está nos leões desde os seus dez anos de idade, mais precisamente desde a época 2017/18, tendo feito um trajeto desde os escalões de formação até à estreia pela equipa principal em 2023/24, a 18 de maio de 2024, que lhe permitiu também ser campeão nacional. Antes, passou pela formação do Cova da Piedade.

O jovem guardião, que integra a equipa B, vai para a nona época no Sporting. Em 2024/25 fez 13 jogos pela equipa B, que subiu à II Liga, além de dez jogos pelos sub-23.

«Renovar por este grande clube é um sonho tornado realidade. Quero continuar todos os dias com a mesma atitude e com a qualidade que tenho vindo a demonstrar. Poder aprender com os meus colegas e evoluir é sempre muito bom», afirmou Francisco Silva, aos canais oficiais do clube, lembrando a estreia pela equipa principal.

«A principal memória que tenho neste clube foi quando me estreei em Alvalade. Estava muito feliz e muito nervoso. É uma memória que me vai ficar para sempre e agradeço muito ao Sporting por esse momento», frisou, acrescentando a importância que vai ter, para a equipa B, jogar a II Liga.

«Vai trazer-nos muitas coisas boas. É uma competição com um nível mais elevado do que a Liga 3 e vai ser um novo desafio para todos. Temos de estar prontos para mostrar o nosso valor, mas a evolução diária é o mais importante, especialmente para os jogadores da minha geração», referiu Francisco, que tem integrado, progressivamente nas últimas épocas, os trabalhos da equipa principal, onde tem aprendido com os colegas de posição. «Tenho aprendido com o Rui [Silva], com o Franco [Israel] e agora com o [João] Virgínia. Eles trazem essa experiência de que precisamos para evoluir», destacou.