Francisco Silva, guarda-redes de apenas 17 anos, participou no treino da equipa principal do Sporting, na manhã desta terça-feira.

Utilizado nos sub-19 e nos sub-23, esta época, o técnico esteve às ordens da equipa técnica liderada por Ruben Amorim.

Depois do empate com o Benfica, no domingo, a formação leonina prepara a receção ao Vizela, em jogo da 17.ª jornada da Liga (sexta-feira, 21h15).

Daniel Bragança é o único jogador entregue ao departamento médico.