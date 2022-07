Francisco Trincão está de volta ao futebol português após as experiências no Barcelona e no Wolverhampton. O jogador de 22 anos procura agora no Sporting demonstrar todas as qualidades que prometia ao serviço do Sp. Braga.

Abel Ruiz foi companheiro de equipa de Trincão na equipa bracarense e não tem dúvidas em relação ao talento do internacional português.

«Ele é um jogador que faz a diferença. Assim que ganhar ritmo, não tenho dúvidas que irá rebentar», afirmou o avançado espanhol em entrevista ao jornal Marca.

Formado no Barcelona, Ruiz aproveitou para abordar a última contratação dos catalães, Robert Lewandowski.

«Lewandowski é um dos avançados de referência, é nele que me inspiro. É uma excelente contratação por parte do Barcelona. Quem é que não contrataria um jogador que faz 50 golos por época?», referiu o jogador de 22 anos.

Abel Ruiz prepara-se para iniciar a quarta temporada ao serviço do Sporting de Braga, tendo já sido chamado por Luis Enrique à seleção principal espanhola, realizando dois dois jogos pela «roja».