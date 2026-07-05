O Sporting tem negociações em andamento para vender Francisco Trincão aos sauditas do Al Ahli, segundo confirmou o Maisfutebol.

O nosso jornal sabe que o valor da transferência, a contar fixo e variáveis, gira em torno de 45 milhões de euros.

A informação sobre o avanço das conversações entre os dois clubes foi publicada inicialmente pelo influencer italiano Fabrizio Romano.

O Al Ahli, recorde-se, tem o português Rui Pedro Braz como diretor desportivo - trabalhou na estrutura do Benfica entre 2021 e 2025.

Neste momento com a Seleção Nacional no Mundial, Trincão tem, sim, conhecimento do processo de negociação para deixar os leões, mas todos os detalhes estão sendo resolvidos pelos seus representantes oficiais.

Francisco Trincão, de 26 anos, está no Sporting há quatro temporadas, tendo conquistado três títulos (duas Ligas e uma Taça de Portugal).