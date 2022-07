Francisco Trincão jogou 72 minutos no Troféu Cinco Violinos, frente ao Sevilha, no passado domingo, no Estádio de Alvalade. O atacante de 22 anos estreou-se assim em Alvalade com a camisola verde e branca, e agradeceu aos adeptos leoninos pelo apoio vindo das bancadas e deixou uma promessa.

«Sentimento único, obrigado a todos pelo apoio. O melhor está por vir», escreveu o internacional português nas suas redes sociais.

Recorde-se de que Francisco Trincão chegou ao Sporting por empréstimo do Barcelona, com o clube verde e branco ter a opção de contratar em definitivo mediante objetivos.