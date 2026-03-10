Francisco Trincão, jogador do Sporting, falou sobre o relvado sintético do Bodo/Glimt na antevisão à visita à equipa norueguesa, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Relvado sintético

«A bola pode rolar de forma diferente, saltar mais, mas viemos antes para nos habituar-nos. Depende se o relvado estiver molhado. A bola pode saltar mais se o relvado estiver seco, também.»

«Falei com o [Daniel] Bragança, na brincadeira, a dizer que podíamos jogar descalços [risos]. Para lembrar o que fazíamos na formação nos treinos. Vai passar muito por fazer aquilo que tenho feito até agora. É um jogo de futebol, o treino é bom para perceber as sensações para amanhã.»

Antevisão ao duelo

«Queremos continuar a fazer história, vai ser um jogo difícil. As condições são difíceis e diferentes do que estamos habituados em termos de campo e clima. Mas o treino de hoje serve para nos adaptar-nos.»

«Com dois jogos é sempre diferente, mas jogamos sempre para ganhar, sabendo que o Bodo é uma grande equipa. É fazer a nossa parte e entrar para ganhar. Todos os detalhes fazem a diferença. É fazer o que temos feito.»