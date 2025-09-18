Francisco Trincão, jogador do Sporting, na flash interview da Sport TV após a vitória por 4-1 frente ao Kairat, na primeira jornada da Liga dos Campeões:

Foi a melhor forma de começar?

«Sabíamos que era um jogo difícil. Nesta competição não há jogos fáceis. Entrámos adormecidos, mas com o decorrer conseguimos marcar golos e soltar a equipa. Uma excelente vitória.»

Três golos em três minutos

«Sabíamos disso. Se fizéssemos um golo íamos ter mais espaço porque eles iam pressionar. Acaba por ser assim e claro que isso ajuda.»

Diferenças entre Viktor Gyökeres e Luis Suárez

«São jogadores diferentes. Ambos davam muito à equipa de forma diferente. O Viktor era mais jogador de profundidade e o Luis é mais associativo. Mas acho que eu e o Pote, e quem joga, adapta-se muito bem porque as ideias do mister são claras e torna-se fácil.»

Bater os números da temporada passada»

«Fazer sempre mais e melhor. Ainda hoje podia ter feito mais um golo. Tenho sempre de fazer mais e melhor, porque é esse o meu objetivo.»

Objetivo do Sporting na Champions

«Queremos chegar ao play-off, ganhar e depois vemos. Jogo a jogo e até lá fazemos contas.»