Declarações de Francisco Trincão depois da vitória do Sporting sobre o Boavista, por 3-2, neste sábado, em flash interview à Sport TV:

[Análise à vitória]

«Acho que estávamos a precisar podíamos ter feito mais e não devíamos ter sofrido golos. Mesmo assim felizes porque o que importa é o resultado, agora. Dar confiança para o que aí vem.»

[Importante para os próximos jogos]

«Temos vindo a crescer ao longo dos jogos. Nos últimos jogos não, mas temos vindo a assimilar cada vez mais as ideias do Mister [João Pereira]. Hoje estivemos melhor não devíamos sofrer mas queríamos sofrer.»

[Que ideias diferem entre João Pereira e Ruben Amorim]

«Cada um tem as suas ideias. Estamos aqui para cumprir o que o Mister nos pede. Acabam por ser pequenos posicionamentos. O 3+1... se calhar, agora jogamos mais com um médio a saltar entre-linhas. Mas acaba por ser igual, tem mais a ver com o comportamento dos jogadores a atitude de recuperar a bola, transições, tudo mais...»

[Triunfo vale mais do que três pontos]

«Vale o mesmo, cada jogo tem a sua história. Se não ganharmos os próximos este não vale nada.»