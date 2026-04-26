Francisco Trincão, capitão do Sporting no empate com o AVS (1-1), lamentou a perda de pontos e reclamou injustiça no resultado em flash interview posterior ao jogo.

«Não era o resultado que queríamos. O lance do penálti não vi muito bem, mas não me pareceu. Não vou falar disso. Não concretizámos as nossas chances.»

Ansiedade para marcar

«É normal, estávamos com vontade de ganhar, mas não estávamos com ansiedade. O futebol não foi justo hoje, mas pronto.»

Segundo lugar

«Não nos cabe pensar nisso. É fazer o nosso, temos de fazer os jogos que temos para cumprir. Temos um título para disputar e vamos focar-nos nisso.»