Francisco Trincão garante que a conversa com Ruben Amorim foi essencial para ter rumado ao Sporting, naquele que considera ter sido o passo «certo» para a sua carreira.

Em declarações ao podcast Geração 90, conduzido pela atriz Júlia Palha, o internacional português recorda o período difícil que viveu em Inglaterra, ao serviço do Wolverhampton, e confessa que o regresso a Portugal fez com que ficasse mais motivado para jogar futebol.

«Na altura, quando o mister Ruben Amorim falou comigo e disse que queria que eu voltasse para o Sporting, para ser jogador dele, foi uma sensação de alívio. Estava em Inglaterra, um pouco mais em baixo, e senti-me logo motivado. Desde aí, acho que a minha mentalidade mudou, fiquei diferente e com vontade de voltar. Ter a minha família sportinguista ajudou a que a decisão fosse mais fácil de tomar, acho que foi o melhor passo que podia ter dado. O meu pai é ferrenho do Sporting e passou-me um pouco isso também», afirma.

«Fora do futebol, diria que foi em Inglaterra. O sítio em que eu me senti mais diferente do que estava habituado, sobretudo pelo estilo de vida», confessa.

Trincão refere ainda que se vê a jogar no Sporting durante muitos anos e considera-se um «priviligiado» pela vida que tem. Recorde-se que o camisola 17 dos leões está na quarta temporada ao serviço do clube, tendo conquistado duas Ligas, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

«Sim, já vou para a minha quatro época. Não estou mal, a vida que se tem aqui não é nada má, acho que sou um privilegiado, portanto acho que sim [que se vê muitos anos no Sporting]», acrescenta o internacional português.