Francisco Trincão parte para a quarta temporada ao serviço do Sporting e em cima da mesa está uma renovação de contrato, confirmada pelo próprio. O avançado português comenta as saídas de Franco Israel e Gyökeres, sem esquecer uma possível sucessão a Hjulmand, no que ao capitão de equipa diz respeito.

Renovação com o Sporting em andamento

«Há conversas e está tudo a ser tratado para acontecer, mas neste momento ainda nada é oficial. Quanto ao facto de poder ser capitão, acho que o Hjulmand faz esse papel da melhor forma, sendo que a única coisa que tento fazer é transmitir o que sinto pelo Sporting aos mais novos. Agora, o Hjulmand é o mais capacitado para ser capitão.»

Saída de Franco Israel e dinâmicas no ataque

«Sentimos bastante a saída tanto do Israel como do Viktor, eram importantes no balneário. No passado também perdemos outros jogadores e adaptámo-nos. As coisas com passar do tempo vão passar e voltam ao normal. Dou-me bem com todos, talvez o Fresneda agora seja o meu melhor amigo no balneário. Harder ou Suárez? Estão os dois preparados para jogar, acredito que ambos podem ser titulares e cabe ao mister decidir quem joga. São excelentes pontas de lança, muito diferentes e com muita qualidade.»