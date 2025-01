Francisco Trincão expressou nas redes sociais a tristeza após o falhanço do penálti decisivo na final da Taça da Liga, que deu a vitória ao rival Benfica. Na publicação, o jogador do Sporting lamentou o sucedido e prometeu fazer de tudo para ajudar os leões a conquistar títulos.

«Um dia difícil que me resta apenas pedir desculpa. Desculpa a todos os adeptos, colegas e staff. Ninguém merecia este desfecho. Amanhã é uma nova oportunidade e prometo que vou continuar a fazer de tudo para estarmos no nosso lugar e conquistarmos os títulos que merecemos. Agradeço e valorizo imenso todas as mensagens, gestos e carinho. SL», disse o jogador de 25 anos numa publicação na rede social Instagram.

Após o momento decisivo na final da Taça da Liga, Trincão mostrou-se inconsolável no relvado do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.