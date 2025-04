Francisco Trincão está a realizar a melhor temporada, em termos de números, da carreira e apesar de a apelidar como «atípica», garante que o principal objetivo do grupo é conquistar a «dobradinha», ou seja, a Liga e a Taça de Portugal.

Em entrevista ao jornal do Sporting, o internacional português recordou a transferência para os leões, a conversa que teve com Ruben Amorim e a vontade que sempre teve de representar os leões.

«Tem sido uma época um bocado atípica, sim, mas acho que isso também fez com que o grupo se unisse ainda mais porque é nestes momentos que vemos realmente o grupo que temos. Acima de tudo, queremos conquistar títulos. Queremos ganhar a dobradinha, que o Sporting já não ganha há algum tempo e, como já disse, escrever a nossa história no clube», referiu.

«Decisão de vir para o Sporting foi muito fácil. Na altura o mister Ruben Amorim falou comigo e eu não me preocupei com nada disso, do passo atrás ou à frente em termos de campeonato. Na minha ideia vir para aqui seria sempre um passo em frente por tudo. Sempre tive vontade de jogar pelo Sporting e fico feliz pela oportunidade de o fazer. Ganhar títulos e jogar na Champions era algo que queria e aqui consegui fazê-lo, por isso foi o passo certo na minha carreira», acrescentou.

Recentemente, Francisco Trincão estreou-se a marcar pela Seleção Nacional, durante o encontro frente à Dinamarca e precisamente no Estádio José Alvalade, que considera estar «destinado» a acontecer.

«Foi incrível. Acho que estava destinado a ser assim, tinha de ser em Alvalade. Foi uma sensação incrível porque marquei o primeiro e logo a seguir marquei o segundo. Como tiveram tanta importância ainda foram mais importantes para mim», afirmou.