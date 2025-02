O extremo do Sporting, Francisco Trincão, em gestão de esforço, falhou a visita dos leões a Dortmund desta quarta-feira, para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Porém, manteve a forma física.

De visita a casa, em Braga, o internacional português aproveitou para treinar no anexo e também no jardim. Trabalhou na passadeira, mas também fez outros exercícios para manter firme a condição física.

Trincão, tal como Gyökeres, foi poupado para o jogo na Alemanha, ficando em Portugal, tendo já em vista a visita à Vila das Aves, da 23.ª jornada da Liga, agendada para domingo.

O jogador de 25 anos é o mais utilizado no Sporting em 2024/25, até ao momento, com 38 jogos e um total de 3290 minutos. Já fez nove golos e 11 assistências. O duelo com o Dortmund é mesmo o primeiro que falha pelos leões esta temporada.