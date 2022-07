O guarda-redes do Sporting, Franco Israel, explicou aquilo que o levou a aceitar a proposta dos leões neste mercado de transferências, depois de quatro anos na Juventus, onde alinhou nas equipas de juniores e de sub-23.

«Não tinha lugar na equipa principal da Juve e ficar como terceiro guarda-redes não fazia sentido, queria dar o salto e ter continuidade. O Sporting vai disputar quatro competições na próxima época [Campeonato, Liga dos Campeões, Taça da Liga e Taça de Portugal], pelo que havia vários jogos para disputar e isso fez-me optar por esta via», justificou no programa Último al arco, da Radio Sport 890.

«Disseram-me que ia jogar nas duas taças e isso convenceu-me, porque não vou jogar dois ou três jogos por ano. Se assim fosse, preferia ir para a segunda divisão de Espanha, onde teria mais jogos, mas no Sporting poderei jogar oito ou dez jogos com um bom nível de exigência. A ideia do projeto é começar a jogar como segundo guarda-redes, adaptar-me e futuramente lutar pela posição de titular», acrescentou.

O guardião uruguaio elogiou ainda os compatriotas Sebastián Coates e Manuel Ugarte, que ajudaram na integração no Sporting.

«Eles colocaram-se à disposição assim que souberam da minha chegada e agora estão a ajudar-me muito. Quando cheguei, a primeira coisa que fiz foi conhecê-los e tomar um 'mate', eles explicaram-me como funciona o clube e alguns aspetos da cidade», afirmou, antes de comentar a importância dos dois no grupo de Alvalade.

«Seba é o capitão da equipa, o jogador que está há mais tempo na equipa, todos os adeptos adoram-no, é como um ícone aqui em Portugal. Por sua vez, o Manu já está perfeitamente adaptado e é titular, conhecia-o da seleção de sub-20», rematou.

Franco Israel, de 22 anos, chegou ao futebol europeu pela porta da Juventus em 2018, na altura proveniente do Nacional de Montevideo. Assinou um contrato de cinco temporadas com o Sporting e custou cerca de um milhão de euros.