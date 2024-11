Franco Israel já está no Uruguai para juntar-se à seleção e assumiu que regressar ao país ajuda «psicologicamente». Em declarações à imprensa local, o guarda-redes do Sporting destacou que está «a somar minutos e a ter continuidade» na baliza dos leões.

«Estamos num bom momento. Ganhámos todos os jogos na Liga e continuamos na Taça [de Portugal] e na Taça da Liga. Na Champions também estamos invictos, o que ajuda um pouco ao nível pessoal. Quando ganhas é mais fácil corrigir erros», disse o guardião de 24 anos.

Israel também comentou a adaptação do compatriota Maxi Araújo a Alvalade. «Tenho uma boa relação com o Maxi, já o conheço desde os sub-20 [do Uruguai]. Não digo que lhe custou, porque a verdade é que ainda agora chegou e já é titular indiscutível na equipa. Só precisava de soltar-se e acho que já o conseguiu.»

O guarda-redes do Sporting recordou a recente vitória sobre o Manchester City. «Foi uma vitória muito importante para somarmos pontos na Champions, até pelo novo formato [da prova], é importante ganhar em casa. Festejámos, mas depois tivemos outro jogo da Liga. A época é longa e temos várias competições.»

Questionado sobre o duelo com Erling Haaland, Israel lembrou que o norueguês ficou em branco, tal como tinha acontecido em 2019, quando se defrontaram no Mundial sub-20.

«Queremos sempre jogar contra os melhores do Mundo e o Haaland é um deles. Há essa curiosidade de nos termos defrontado no Mundial sub-20 e não me conseguiu marcar. Felizmente, neste jogo também não. Fico contente por isso», rematou.