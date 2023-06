Depois da estreia pela seleção do Uruguai, Franco Israel pensa agora em somar mais minutos no Sporting, até para continuar a merecer a confiança de Marcelo Bielsa.

«Agora estou a aproveitar uns dias de descanso, após ter sido dispensado da seleção. Já penso em lutar pelo meu lugar no Sporting e somar minutos, pois é algo que Bielsa frisou muito. Valoriza muito a continuidade no clube», explicou o guarda-redes leonino à rádio Sport890.

«Tenho contrato até 2027 com o Sporting. Antes do final da época falámos de ficar mais um ano, a lutar pela minha oportunidade, a competir com o Adán. Depois logo vemos como corre, e talvez se possa ponderar um empréstimo», acrescenta.

Franco Israel lembrou que há quatro competições em Portugal, pelo que «não é o mesmo fazer cinco ou 15 jogos por época». «Foi um dos motivos pelo qual mudei de equipa, uma vez que na Juventus era difícil competir com Perin e Szczesny», justificou.

O guarda-redes falou ainda de Coates, que descreveu como «uma referência, capitão e grande amigo». «Desde que cheguei, tratou-me como se fosse um irmão mais velho», explicou Israel, que elogia ainda o «crescimento sustentado nas qualidades» de Ugarte, de saída para o Paris Saint-Germain.