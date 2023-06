Franco Israel, guarda-redes do Sporting, foi dispensado dos trabalhos da seleção do Uruguai, pelo que pode agora iniciar um período de férias.

O jogador leonino fez a estreia pela seleção no jogo com a Nicarágua, «apadrinhado» pelo novo selecionador, Marcelo Bielsa, mas não entra nos planos para o jogo com Cuba.

Para além de Franco Israel, também Sebastián Cáceres, Matías Viña, Lucas Olaza, Rodrigo Zalazar e Facundo Pellisti foram dispensados da seleção.