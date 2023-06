Franco Israel faz parte da lista de convocados do novo selecionador do Uruguai, Marcelo Bielsa, para os jogos particulares frente a Nicarágua (14 de junho) e Cuba (20 de junho), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O treinador argentino quer observar alternativas para a seleção, deixando de fora nomes como Coates, Ugarte, Darwin, Federico Valverde ou Muslera.

Uma das grandes novidades passa precisamente por Franco Israel, que fará a estreia pela seleção principal do Uruguai. Na primeira época no Sporting, o guarda-redes de 23 anos foi utilizado em oito jogos.