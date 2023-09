O guarda-redes Franco Israel, do Sporting, foi convocado, esta segunda-feira, para a seleção do Uruguai, comandada por Marcelo Bielsa, para a dupla jornada que marca o arranque de qualificação sul-americana para o Mundial 2026.

Franco Israel integra uma lista de 25 nomes, que conta também com o médio Manuel Ugarte, ex-Sporting e atual jogador do Paris Saint-Germain, bem como com o avançado Darwin Núñez, do Liverpool, ex-Benfica.

Fora das opções do treinador argentino, anunciado como novo selecionador do Uruguai em maio e que orientou dois particulares em junho, ante Nicarágua e Cuba, ficou o central leonino Sebastián Coates.

Franco Israel conta com uma internacionalização A, feita precisamente na vitória ante Nicarágua, a 15 de junho (4-1).

O Uruguai inicia o apuramento para o Mundial 2026 com uma receção ao Chile na sexta-feira (00h de sábado em Lisboa). Segue-se a visita ao Equador, a 12 de setembro.