FOTOS: Sporting premiou sócios com 25 e 50 anos de filiação
Um dia especial para várias centenas de associados no Estádio de Alvalade
Este sábado foi um dia de intenso fervor sportinguista para os associados leoninos: de acordo com o site do Sporting, muitas centenas sócios com 25 e 50 anos de filiação foram distinguidos no Hall VIP de Alvalade.
Das mãos de membros dos Órgãos Sociais e de atletas de várias modalidades do clube, os associados receberam os emblemas e os cartões que distinguem e premeiam um quarto e meio século de antiguidade.
Depois disso, as estrelas da tarde tiveram oportunidade de visitar o Estádio de Alvalade, de ir ao Museu ver os troféus da história leonina e ainda de conviver com Frederico Varandas.
