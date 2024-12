Frederico Varandas foi esta terça-feira alvo de insultos de meia-dúzia de adeptos do Sporting, que saiu à rua em Bruges para dar um passeio pelo centro da cidade belga.

Segundo foi possível perceber num vídeo captado pela equipa de reportagem da CMTV, o presidente ouviu alguns insultos quando caminhava para entrar numa carrinha, por uns poucos adeptos que se encontravam distantes do local.

Recorde-se que Frederico Varandas continua em conflito com as claques do clube, que nunca lhe deram tranquilidade depois do presidente ter cortado algumas regalias de que beneficiavam no passado. Num momento em que a equipa soma três derrotas seguidas, essas vozes de contestação tornam-se mais audíveis.