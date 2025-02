Em declarações aos jornalistas à saída da tomada de posse de Pedro Proença como novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o presidente do Sporting lançou farpas contra os rivais, depois de Benfica e FC Porto terem lançado comunicados recentes a visar o clube leonino após o jogo com o AVS.

«O Sporting não tem qualquer problema institucional com nenhum dos rivais. Em relação aos comunicados de ontem, vejo com alguma satisfação que passado muitas décadas Benfica e FC Porto estejam muito preocupados com o estado do Sporting. Apesar de o Sporting estar muito condicionado com muitas lesões, vejo que continuam muito preocupados, o que é um ótimo sinal», disse Frederico Varandas.

«Sinto que eles veem o mesmo que eu. Se o Sporting conseguir chegar, mesmo com as suas limitações, dificuldades e com os seus lesionados, à data FIFA em março em primeiro, seja com igualdade de pontos ou com mais um, penso que na reta final vamos ver quem está mais forte. (...) Ver o Benfica preocupado e o FC Porto muito preocupado com o Sporting é algo que eu não via há décadas. Mesmo nós estando condicionados, eles acreditam no nosso bicampeonato. Acreditam! (...) Estamos a jogar com miúdos de 17/18/19 anos, oito lesionados e castigados por culpa nossa e estamos na luta. Estamos em primeiro lugar e se chegarmos ao mês de março em primeiro lugar, se regressarem os pesos pesados, cá estaremos e veremos quem é mais forte», insistiu.

Neste domingo, recorde-se, o Benfica acusou o presidente do Sporting de tentar condicionar as arbitragens, enquanto o FC Porto revoltou-se com o facto de uma câmara colocada num poste de iluminação ter sido usada para validar um golo inicialmente anulado a Diomande. «O comunicado do Benfica é o que tem sido: o modo normal de comunicar do nosso rival, a atirar areia para os olhos das pessoas. Tratar as pessoas como estúpidas. Em relação ao do FC Porto, do VAR: não sei quem mandou pôr a câmara ali, mas graças a Deus que ali está porque, se não estivesse, um golo válido teria sido invalidado. Sobre as preocupações das infraestruturas do VAR, o Dragao é um estádio magníficos e quando o Sporting joga lá as coisas não têm funcionado bem no VAR», rematou.