O presidente do Sporting, Frederico Varandas, revelou que Morten Hjulmand recusou propostas neste verão e comprometeu-se a ficar em Alvalade. Em Gondomar, antes da Supertaça de futsal, o líder dos leões também salientou o esforço que a SAD fez no mercado.

«Esta época assisti que o Morten [Hjulmand] estava perdido para Itália. E quero dar uma palavra ao nosso capitão. Ele recusou "n" propostas a ganhar o triplo, tivemos uma conversa e o Morten vai ficar mais um ano. Segurámos o Morten. Trincão na Arábia Saudita, Gonçalo Inácio na Arábia Saudita, Diomande perdido para o Crystal Palace… O que é que aconteceu? Mantivemos o grupo.

O Sporting tem uma forma de trabalhar que não muda por estar em ano de eleições, temos eleições este ano. O Sporting já ficou em terceiro lugar e nunca fizemos um all-in. Na época 2020/21, com Amorim, disseram que fizemos um all-in… investimos 30 milhões de euros e fomos campeões nacionais. Agora, o Sporting faz, pelo terceiro ano consecutivo, o maior investimento da sua história. O Sporting este ano vendeu cerca de 100 milhões de euros. O Dário [Essugo] e o Quenda foram vendidos no exercício 2024/25. E investimos 75 milhões de euros, onde estão incluídos 11 milhões do resto do passe do Trincão. Temos o plantel mais caro, o maior investimento da história do Sporting e um plantel bicampeão. Acho que há falta de respeito por aquele grupo. Acham que alguém entra ali facilmente? Se tiver de entrar alguém por 30 ou 40 milhões, assim seja. Mas é para o presente e para o futuro.»