Frederico Varandas desvalorizou os «psico-dramas» em torno do mercado de transferências do Sporting e assegura que o objetivo da SAD leonina foi manter o grupo bicampeão. O presidente dos verdes e brancos considera que a equipa está mais forte do que há um ano.

«Acaba o mercado de transferências e é sempre uma desilusão. E basta recordar o ano passado. No ano passado, o Sporting fez o mercado de verão, perdemos a Supertaça contra o FC Porto e elogiou-se o mercado de transferências do FC Porto, que tinha sido muito inteligente. Lembro-me também que, em janeiro, disseram que o Sporting não foi ambicioso e competente, ao contrário do outro rival, que investiu muito e o Sporting descuidou a conquista do bicampeonato. Foi assim... e como terminou? Com o bicampeonato e uma dobradinha. Estamos habituados a estes psico-dramas»

«Tivemos um objetivo neste mercado de transferências, que foi o mesmo de há um ano: manter o grupo campeão. Da época 2023/24 para a 2024/25, o Sporting perdeu um titular. E, agora, o nosso objetivo foi manter o grupo bicampeão. Perdemos um jogador titular [Viktor Gyökeres] e fomos buscar cinco potenciais titulares e ainda um jovem de 22 anos com enorme potencial. Estamos mais fortes do que há um ano. É a minha interpretação, sim, mas o que é fantástico é que olho para uma ferramenta de valor de mercado e o Sporting era, no ano passado, o plantel mais valioso do campeonato. Fechando este mercado, com os jogadores que temos, não é que é novamente o mais valioso do campeonato? A cerca de 80 milhões do segundo classificado e a 100 do terceiro classificado. O Sporting não ficou em terceiro lugar, não ficou em segundo lugar, tem um balneário bicampeão. Se é para entrar algum jogador ali, tem de ser alguém melhor que o bicampeão Trincão, do que o bicampeão Pote, do que o bicampeão Morten, do que o bicampeão Inácio.»

«Nunca conseguimos ser o campeão de mercado, dos jatos particulares»

«Nunca conseguimos ser o campeão de mercado, tanto em investimento como em número de jogadores, jatos particulares, aeroportos e até contratações secretas. Tenho de reconhecer isso, temos sido mais fortes a conquistar campeonatos.»