Frederico Varandas foi reeleito presidente do Sporting. O dirigente parte para o terceiro mandado que terá fim em 2030.

Os resultados foram conhecidos perto das 23 horas deste sábado. As eleições leoninas contaram com um total 18 268 votantes presenciais e por correspondência. Este número superiorizou o das eleições de 2022. Pelo que apenas 14 337 foram válidos. Sendo, no total, 75 005 mil votos.

As abriram às 9h e fecharam às 20h. A Lista B, liderada por Frederico Varandas, teve um total de 12 896 votantes, equivalendo a um total de 67 106 votos. Já a Lista A, liderada por Bruno Sá, teve um total de 919 votantes – 4710 votos no total.

Perfaz, assim, uma percentagem de 89,47 por cento para Varandas e de 6,28 por cento para Bruno Sá.