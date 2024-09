Presente na Thinking Football Summit, Frederico Varandas abordou vários temas da atualidade do Sporting, incluindo a possibilidade de os leões conquistaram pela primeira vez o bicampeonato em mais de 70 anos.

O presidente do emblema de Alvalade considera que só o facto de se falar desse objetivo é sinal da evolução do clube e garante que todos acreditam no potencial da equipa.

«Se me fizessem essa questão há seis anos ia parecer de outro planeta ou então acharia que estamos malucos. É a prova do crescimento do Sporting. Foram dois campeonatos nos últimos quatro anos, o primeiro mais disruptivo e este mais natural», afirmou.

«Sobre a possibilidade do bicampeonato, acreditamos no nosso potencial, no treinador e na equipa, e queremos dar essa alegria aos nossos adeptos», continuou.



Frederico Varandas foi questionado depois sobre o trio do qual faz parte com Hugo Viana, diretor desportivo, e Ruben Amorim, treinador, e voltou a frisar o crescimento do conjunto verde e branco.

«Falar desse trio é injusto. Não existe o Varandas, existe o diretor desportivo e o treinador. Eu simplesmente dou a cara mais vezes. Este Sporting é pujante, gostava de ter crescido enquanto adolescente com um Sporting assim. Não me lembro de ver um Sporting com esta pujança e organização. Isso nota-se no dia a dia e é a nossa missão.»

Uma pujança que, de resto, passa para os filhos: «Já têm uma certa arrogância antes dos jogos, acham que vão vencer. Este não é o Sporting que conheci, mas o mundo mudou. Voltou ao normal e este deve ser o nosso lugar.»