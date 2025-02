*Por Maria Fernandes

O Sporting e o presidente Frederico Varandas apresentaram uma queixa-crime contra Augusto Inácio, na sequência de declarações feitas pelo antigo jogador e treinador num programa televisivo sobre a assistência clínica no clube.

Segundo a agência Lusa, a queixa-crime apresentada pelos leões inclui duas acusações: ofensa à pessoa coletiva, no caso do clube e da SAD, e difamação, no caso do presidente Frederico Varandas.

A polémica surgiu após declarações de Augusto Inácio na CNN Portugal, nas quais afirmou que a assistência médica dos jogadores é prestada por uma empresa pertencente a Frederico Varandas.

«Eu sou do tempo em que o Sporting tinha um médico do Sporting, um massagista do Sporting e um fisioterapeuta do Sporting. Agora, não tem ninguém, está sob contrato de uma empresa que presta apoio de serviços clínicos ao Sporting. Por acaso, essa empresa, essa clínica, até é do Dr. Frederico Varandas. É curioso: o presidente contrata uma empresa sua para dar assistência clínica aos jogadores do Sporting. Há aqui sinais que me levam a achar que a recuperação [dos atletas] não está a ser bem feita», comentou o antigo jogador e treinador leonino.

Contactado pelo Maisfutebol, Augusto Inácio não adiantou muito dizendo apenas que ainda está a aguardar ser notificado.

«O único comentário que eu tenho de fazer, já que o Sporting quer avançar com a queixa-crime é que fico a aguardar ser notificado», referiu.

«Não sei quais são as intenções das pessoas. Hoje não sou diretor do Sporting, sou um cidadão normal. Limitei-me apenas a constatar uma coisa que já é evidente para a opinião pública.»