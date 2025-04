Deu entrada no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na passada segunda-feira, o recurso submetido por Frederico Varandas face à suspensão de 51 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O presidente do Sporting contesta a decisão do CD e apresentou uma providência cautelar, que produzirá efeitos suspensivos até que seja conhecida a decisão do TAD. Ou seja, o líder dos verde e brancos deverá estar na tribuna presidencial na sexta-feira, para assistir ao Sporting-Moreirense.

Recorde-se que Varandas foi suspenso por 51 dias e multado em 8.568 euros a 5 de abril, devido declarações em que visou a arbitragem, numa entrevista ao canal do clube, em fevereiro.

O órgão disciplinar federativo castigou o presidente leonino por «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa», na sequência de uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). Varandas beneficiou da atenuante «de bom comportamento» para ter uma suspensão e coima mais reduzidas.