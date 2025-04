O Sporting prepara-se para recorrer do castigo de 51 dias de suspensão aplicado a Frederico Varandas pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa estão declarações do presidente dos leões numa entrevista ao canal do clube, visando a arbitragem, sendo que o clube vai agora recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Além da suspensão, o CD puniu ainda o dirigente com uma multa de 8.568 euros.

Recorde-se que a pena inicial proposta era de 68 dias de suspensão, tendo sido reduzida para 51 dias por «bom comportamento» do líder leonino, segundo o acórdão tornado público pelo CD da FPF.