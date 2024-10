Os sócios do Sporting estão reunidos este sábado em Assembleia-geral, no Pavilhão João Rocha, para votar o relatório e contas relativo à época 2023/24 e a proposta de compra do espaço Alvaláxia, por 17 milhões de euros.

Na abertura da reunião magna, Frederico Varandas salientou que os leões tiveram um «período de reafirmação» na última época e saltaram para a «linha da frente do desporto português», um lugar de que «esteve décadas afastado».

O presidente do Sporting destacou ainda que o clube atingiu o número mais alto de sempre de sócios com quotas em dia – 116 mil.

«Durante este ano fechámos também o último capítulo de um ciclo de consecutivas reestruturações financeiras, garantido quase 90% do capital da SCP SAD. Somos hoje donos e senhores do nosso destino», disse o líder do emblema de Alvalade.

Varandas apontou também ao plano estratégico de dez anos, que tem como ponto central a recompra do Alvaláxia.

«Nas últimas décadas, por necessidades financeiras, o Sporting foi vendendo património. Após seis anos de um caminho de crescimento sustentado, invertemos esse ciclo, tendo o clube condições para recomprar o Alvaláxia e assim aumentar o nosso património. O Alvaláxia é um espaço comercial que foi concebido para potenciar o estádio José Alvalade. Foi vendido num momento de dificuldades financeiras, mas hoje temos a hipótese e a capacidade de o recuperar e reformulá-lo completamente, oferecendo uma experiência em termos de entretenimento aos adeptos e sócios, ao nível dos melhores e mais modernos estádios europeus», frisou.

«Brevemente será revelado em detalhe o projeto de reformulação do Alvaláxia, mas posso já aqui adiantar que finalmente o nosso clube terá um museu moderno, de última geração e digno da grandeza das nossas conquistas e da nossa magnífica história. A recompra do Alvaláxia é um passo estratégico e fundamental para o crescimento do clube. Um passo decisivo para o início de uma Nova Era», concluiu.