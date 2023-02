Após a goleada ao Midtjylland, que garantiu a passagem do Sporting aos oitavos de final da Liga Europa, Frederico Varandas partilhou uma fotografia da estreia do filho na bancada.

Santiago, que fez três anos em dezembro, aparece sentado nas escadas do estádio, acompanhado por alguns peluches (que o devem seguir para todo o lado).

«Primeiro jogo, e contra os nossos amigos viking», escreveu o presidente do Sporting, que tem uma relação com a sueca Katarina Larsson, antiga triatleta do Sporting.