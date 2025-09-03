Em declarações aos jornalistas à margem da Supertaça de futsal entre Sporting e Benfica, Frederico Varandas falou sobre o tema quente de St. Juste, despromovido à equipa B dos leões. E respondeu com ironia à provocação dos representes de Gyökeres e Harder:

Sobre o afastamento de St. Juste da equipa principal do Sporting e o envio para a equipa B

Confiamos e acreditamos muito no nosso treinador e acreditamos muito neste sistema em que o treinador joga. Foi para joga neste sistema que fomos buscar este treinador há um ano. Neste sistema jogamos com dois centrais e à data de hoje temos cinco centrais. Segundo a hierarquia técnica do treinador, o St. Juste é o quinto central. E não faz sentido ter na equipa A um quinto central com o salário que tem o St. Juste. E ele foi informado e dissemo-lo ao agente do St. Juste durante o mercado de transferências. O St. Juste tem contrato com o Sporting e, com todo o direito, recusou 'ene' propostas. Mas, sendo o quinto central, desce para a equipa B. Não há qualquer problema pessoal com o St. Juste.»

A propósito da saída de Conrad Harder e a concretização de um desejo com mais de um ano

«Em relação ao Harder? Sabe qual foi o nosso grande alvo de mercado no ano passado? O Fotis [Ioannidis]. Não conseguimos e não tenho problemas nenhuns em assumir isso. Não me interessa o que vão dizer na imprensa. O que me interessa é ter um grupo cada vez mais forte. Perdemos o Viktor, que é uma lenda deste clube, um jogador que deixou memórias para sempre e que foi um dos melhores jogadores da nossa história. Perdemo-lo e investimos 44 milhões de euros em dois avançados. E o segundo avançado de hoje está muito mais bem preparado do que o segundo avançado do ano passado, que era o Harder. Um jovem com imenso potencial e que tinha a expectativa de ser titular, o que é totalmente legítimo.»

Gyökeres disse que o presidente do Sporting lhe enviou uma mensagem...

«Mandei-lhe uma mensagem a felicitá-lo. O Viktor será sempre uma lenda deste clube e eu, enquanto presidente do Sporting, irei defender sempre as lendas deste clube e o Viktor foi um dos melhores profissionais que aqui estiveram até terminar a época. É uma lenda do Sporting e um dos melhores jogadores da história do Sporting.»

Sobre a provocação dos agentes de Harder e Gyökeres a Frederico Varandas após concretizada a transferência de Harder para o Leipzig com intervenção do representante do sueco

«Só posso guardar excelentes recordações deles. Acho que os agentes do Viktor, e pelos vistos, agora do Harder, são muito bons. Porque consegui fazer 90 milhões de euros e não paguei um cêntimo em comissão. Por isso, eu tenho as melhores recordações deles.»