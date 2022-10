No dia em que os sócios do Sporting votam o relatório e contas de 2021/22, que apresenta o melhor resultado líquido de sempre (lucro de 13,63 milhões de euros), o presidente leonino refeita a ideia de um desinvestimento na parte desportiva.

«Não existe sucesso desportivo sem sucesso financeiro. Os relatórios e contas das SAD dos três ‘grandes’ são públicos, auditados e obrigatórios. Basta irem ver se existe algum desinvestimento do Sporting. Pelo contrário. Agora, essa doutrina de que o Sporting desinveste na parte desportiva para apostar na parte financeira é pura patetice», referiu Frederico Varandas, antes da Assembleia Geral, citado pela agência Lusa.

O presidente do Sporting defendeu que os grandes «serão sempre obrigados a vencer», para justificar as saídas de João Palhinha e Matheus Nunes, mas acredita que os sócios e adeptos estão em sintonia com a gestão.

«Obviamente, é marcante e muito importante o facto de se ter provado o crescimento do clube. Neste último ano, crescemos cerca de 15% em número de sócios, alcançámos o recorde de receita de quotização e o maior número de sempre de sócios com quotas em dia. Esta militância é o maior sinal desse envolvimento dos sportinguistas», acrescentou.

Relativamente aos resultados da equipa principal de futebol, Frederico Varandas considera indiscutível o crescimento, e entende que o grupo orientado por Ruben Amorim vai estar na luta até ao fim.

«O Sporting acredita muito no seu processo de trabalho. Está a crescer ano após ano. Os números, dados e títulos estão aqui. O Sporting tem o privilégio de ter um dos melhores treinadores do mundo [Rúben Amorim] e um grupo de trabalho com grande qualidade e profissionalismo. Estamos em meados de outubro e faltam sete meses para terminar a temporada. Não tenho dúvida alguma de que o Sporting vai estar na decisão dos títulos todos até ao final», adiantou.

No que diz respeito à Liga dos Campeões, o presidente refere que o Sporting «tem a ambição e o sonho de passar a fase de grupos, mas obrigação e responsabilidade... só se alguém for louco».

«O Sporting fez a primeira vitória da história na Alemanha contra uma equipa com maior orçamento. A seguir, recebemos uma das melhores equipas do mundo, que é ‘top-4’ da Premier League e todos acharam que íamos perder, mas vencemos. Tivemos, depois, pela frente uma equipa fortíssima e com maiores responsabilidades, mas acontecimentos atípicos impossibilitaram-nos de discutir o jogo», analisou.