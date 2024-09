O presidente do Sporting, Frederico Varandas, abordou esta quinta-feira a possibilidade de a SAD leonina receber, no futuro, um investidor externo.

À margem da presença na Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga, o dirigente garantiu, no entanto, que a maioria do capital da sociedade continuará a pertencer ao clube.

«Está planeado no nosso projeto que o Sporting está preparado e aberto a ter um parceiro estratégico que possa alavancar o nosso projeto desportivo, se os sócios entenderem», afirmou.

«Os moldes são sempre com a garantia de que o clube manterá a maioria do capital da SAD, mas a palavra será dos sócios. Não existe nada de concreto, estamos apenas preparados para essa eventualidade», acrescentou.

Varandas falou ainda sobre os resultados financeiros recentemente e que garantem um registo inédito no universo leonino, já que pela primeira vez o clube teve lucro em três exercícios consecutivos.

«Se não fosse a Covid-19 teriam sido cinco exercícios consecutivos e isso é extraordinário para um clube que estava onde estava. É uma recuperação financeira extraordinária que se deve muito ao crescimento das nossas receitas de negócio. É trabalho de uma estrutura e claro que aumenta a responsabilidade», atirou.

O presidente do Sporting elogiou ainda o novo formato da Liga dos Campeões e enalteceu o facto de o aumento do número de jogos poder beneficiar as equipas portuguesas: «É um modelo interessante. Se vai ser mais difícil ou mais fácil, vamos ver. Tem logo um aspeto positivo à partida, os oitos jogos em vez de seis, no mínimo. É muito importante para os clubes portugueses. Como somos um país exportador, é importante ter esse palco.»