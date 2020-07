O presidente do Sporting, Frederico Varandas, diz que assume «responsabilidade total» pelo quarto lugar da equipa na Liga 2019/20.

«Nunca me ouvirão dizer que o Sporting falhou por culpa do treinador, jogadores ou sócios. Desde 9 de setembro de 2018 que assumo a total responsabilidade e faço exercícios de autocrítica diariamente», afirmou, em entrevista ao Record.

«Dois anos após Alcochete, apesar do contexto e contra todas as expectativas legítimas face ao estado em que encontrámos o clube, conseguimos vencer duas taças no futebol e ficámos em terceiro lugar na época passada. Nesta acabámos no quarto lugar. Naturalmentem, quando fazemos este balanço sabemos o que foi bom e o que não foi. E damos a cara pelo que não foi bom.»

Varandas criticou algums arbitragens e depois declarou que «não é por uma ou outra época menos bem conseguida que alguma vez o Sp. Braga vai conseguir ser o que o Sporting é». O dirigente acrescentou: «Repare no exemplo Liverpool. Esteve 30 anos sem vencer o campeonato, fez épocas muito aquém do seu passado e nunca deixou de ser um gigante. O Sporting mesmo numa época atípica de quarto lugar...será sempre um gigante e jamais o S. Braga será um rival, com todo o respeito ao Sp. Braga».

De resto, o dirigente argumentou que não aborda a falta de pagamento ao Sp. Braga pela mudança do treinador Rúben Amorim porque não discute essas matérias na «praça pública ou conferências de imprensa».

Frederico Varandas não quis falar de nomes para o plantel leonino, mas admitiu que o clube tem de «tentar encontrar jogadores com experiência e qualidade para equilibrar a equipa».