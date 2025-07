Um mês de salário! É este o castigo aplicado pela SAD do Sporting a Viktor Gyökeres, na sequência da ausência do avançado sueco, sem qualquer justificação para tal, dos trabalhos de pré-temporada do plantel leonino.

Gyökeres era esperado no arranque do estágio que a equipa cumpriu no Algarve, a 12 de julho, mas falhou o regresso a Portugal.

Enquanto as negociações entre Arsenal e Sporting prosseguiam, o internacional sueco, de 27 anos, descansava em Maiorca.

Frederico Varandas, presidente da SAD leonina, garantiu que o jogador seria penalizado com uma «multa pesada», o que se verifica agora com o não pagamento do mês de julho, o último da ligação contratual de Gyökeres ao Sporting.

O goleador é esperado a qualquer momento em Londres para reforçar o Arsenal. O negócio ficou fechado por 63,5 milhões de euros, aos quais acrescem outros 10 milhões de euros em objetivos.

Nas duas temporadas que cumpriu em Alvalade, Viktor Gyökeres ajudou o Sporting a conquistar dois campeonatos e uma Taça de Portugal, com 97 golos marcados em 102 jogos.