Frederico Varandas considera que Ruben Amorim é «a peça ideal» do projeto futebolístico do Sporting, adiantando que o treinador é «a chave do projeto desportivo».

«Obviamente que o projeto vai muito para além do treinador, falamos da janela de mercado, para além de ter de vender jogadores, há o investimento. Muito se tem falado que o Sporting mudou a política e está a corrigir erros do passado. Eu sei que muitas vezes o que fica é a última imagem, mas eu discordo. O que mudou, sim, foi a nossa capacidade de investir», referiu, em entrevista no Thinking Football Summit.

«Foram anos muito positivos, com sucesso desportivo, o primeiro título em 19 anos. Hoje o Sporting é mais clube, está mais forte e preparado do que quando foi campeão, continua a crescer no ponto de equilíbrio entre a parte financeira e o sucesso desportivo. São inseparáveis. Não existe equilíbrio financeiro, sustentável, se não tivermos sucesso desportivo. E se tivermos sucesso desportivo sem equilíbrio financeiro é uma questão de tempo até tornar-se um insucesso. Gerir a dicotomia é a diferença entre ser presidente e ser o adepto do clube, apaixonado, sabemos o que custa ver o seu clube vender um dos jogadores preferidos, mas fomos muito claros e transparentes desde o início.»

Frederico Varandas pronunciou-se ainda acerca do processo de centralização dos direitos audiovisuais pelos clubes da Liga, lembrando que o Sporting já se mostrava a favor antes da sua imposição, mas sublinhou que os leões não deverão ser prejudicados.

«O Sporting já era favorável à centralização ainda antes de ser uma realidade e uma imposição governamental. Acreditamos que é um passo fundamental para a valorização e aumento da competitividade da Liga, sem dúvida alguma», garantiu.

«Como presidente do Sporting, e estou tranquilo porque me foi garantido, é fundamental nenhum clube perder o que tem, por isso o Sporting é a favor, interessado em não perder o que foi adquirido até hoje. Se competirmos numa liga mais forte, estaremos mais fortes.»