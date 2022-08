O presidente do Sporting, Frederico Varandas, reforçou esta quarta-feira a confiança no trabalho realizado pela equipa técnica liderada por Ruben Amorim, sublinhando que os verde e brancos são liderados «pelo melhor treinador da Liga e um dos melhores do mundo».

O Sporting, campeão em 2020/21 com Amorim e segundo classificado na edição 2021/22 do campeonato, teve um arranque aquém do esperado em 2022/23. Em quatro jornadas, leva quatro pontos e ocupa o 13.º lugar, depois do empate em Braga a abrir (3-0), seguido de uma vitória ante o Rio Ave em Alvalade por 3-0 e derrotas com o FC Porto (3-0) e na receção ao Desp. Chaves (0-2).

«Nós conhecemos bem o que é o futebol. Vai-se ao céu quando se ganha e ao inferno quando se perde. Nós no Sporting não vivemos nem no céu nem no inferno. Vivemos num mundo guiado pela razão e pela memória», começou por dizer Varandas, questionado sobre o início de época da equipa de futebol, em declarações à Sporting TV.

«Acreditamos e muito no nosso grupo de trabalho, na base desse grupo que conquistou, nos últimos dois anos, quatro títulos. [Um] grupo liderado, na minha opinião, e com todo o respeito por todos os outros treinadores, pelo melhor treinador da Liga e um dos melhores do mundo», disse o líder leonino, à margem de um evento comemorativo dos 18 anos do museu do Sporting.