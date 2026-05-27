O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu esta quarta-feira que Rui Borges «é o treinador do Sporting». Varandas falou esta quarta-feira, à imprensa, do balanço de época dos leões, no Estádio Universitário, em Lisboa, abordando também a final da Taça de Portugal perdida para o Torreense:

Sobre Rui Borges

«A coisa mais importante para um clube é a maneira como o seu presidente reage, mais na derrota do que na vitória. Desde domingo até hoje, vi Rui Borges fragilizado e pressionado, mas onde? Nas capas de jornais, nas redes sociais, pseudo-notáveis… eu gostaria de dizer que todas essas variáveis contam zero para a decisão do Sporting.»

Se Rui Borges não está em risco se arrancar mal a próxima época e se não se arrepende da renovação há algumas semanas

«Rui Borges é treinador do Sporting, no ano passado, enquanto dirigiu a equipa, levou-a a todas as decisões e ganhou. Este ano levou novamente a equipa às decisões e não ganhou. Rui Borges é o nosso treinador.»