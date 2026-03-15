Varandas: «É preciso recuar décadas para ver uma direção com 12 anos de mandato»
Presidente do Sporting discursa após ser reeleito para um terceiro mandato e fala num «voto de confiança» dos sócios, assim como um «sinal de vitalidade» do clube
Presidente do Sporting discursa após ser reeleito para um terceiro mandato e fala num «voto de confiança» dos sócios, assim como um «sinal de vitalidade» do clube
Frederico Varandas, em declarações aos jornalistas após ser reeleito presidente do Sporting, com quase 90 por cento dos votos dos sócios:
Primeiras palavras após reeleição...
«Bruno Sá, sócio do Sporting que entendeu candidatar-se. Sai derrotado, mas quando se vem a jogo e com intenção de fazer algo pelo nosso clube nunca se perde. A conclusão que tiro destas eleições é que o Sporting é um clube de sócios felizes com o seu clube. Felizes por viverem uma das melhores fazes na história do Sporting. Um clube que vive dos seus sócios, mas que vive sobretudo da felicidade dos seus sócios e do ativismo dos mesmos. Estas eleições demonstraram o que os sócios querem, um Sporting que continue um rumo começado por esta direção em 2018. Vencemos por quase 90 por cento, muito orgulho, muita responsabilidade e humildade por termos vencido com este resultado expressivo. A missão é a mesma, fazer o Sporting crescer, um Sporting ganhador e que faça dos sportinguistas muito felizes. Espero daqui a quatro anos ter a massa associativa do Sporting tão feliz como está hoje.»
Adesão dos sócios às eleições presidenciais
«Mais sócios votaram porque mais sócios existem e essa é a nossa missão. Não vou dormir eufórico, porque me lembro de estar lá fora, há oito anos, e já estava focado na missão. Muitos acharam que éramos loucos, mas conseguimos meter o clube no primeiro lugar. O Sporting é o clube que mais ganha desde 2018.»
«Voto de confiança» dos sócios em Varandas
«Recebemos um voto de confiança e é um sinal da vitalidade e saúde que o Sporting tem. Os mandatos são para cumprir e é preciso recuar muitas décadas para encontrar uma direção com 12 anos de mandato. Sabemos que vivemos um momento de tranquilidade e sucesso, os sócios podem sentir que o Sporting está bem e não precisam de vir votar. Fiquei feliz pelo número de sócios que vieram votar, muitos votaram por correspondência, mas o importante é que os sócios sentem que o clube é estável, algo que não foi durante décadas. Os sócios têm de perceber que são o garante desta estabilidade.»
Renovação de Rui Borges?
«Quando nos decidimos candidatar não tem a ver com a renovação de nenhum treinador e jogador. Iniciámos um processo de requalificação do nosso património e investimento. Vão ser anos exigentes para cumprir as obras que queremos fazer, obras que serão "game changer" para o nosso Sporting. Não tenho dúvidas de que em 2029 teremos um Estádio José Alvalade que será admirável e um orgulho para todos os sportinguistas. Vai exigir muito rigor, porque vamos fazer isto acompanhado do que todos os sócios querem: o Sporting a lutar por títulos.»
Prioridades enquanto presidente e o «sonho» de criança...
«A primeira (prioridade) são os títulos e a segunda é crescer o número de sócios do Sporting. Sinto-me profundamente cansado com o acumular desta semana. Não pensamos no Frederico Varandas e no que fica na memória do Frederico Varandas, o que quero que fique na memória dos sócios é que de 2018 até 2030 o Sporting ganhou muito. Nunca sonhei ser presidente do Sporting. Sonhei ser jogador, mas nunca tive talento para isso. O sócio Frederico Varandas estaria muito feliz de ver o Sporting assim.»