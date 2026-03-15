Frederico Varandas, em declarações aos jornalistas após ser reeleito presidente do Sporting, com quase 90 por cento dos votos dos sócios:

Primeiras palavras após reeleição...

«Bruno Sá, sócio do Sporting que entendeu candidatar-se. Sai derrotado, mas quando se vem a jogo e com intenção de fazer algo pelo nosso clube nunca se perde. A conclusão que tiro destas eleições é que o Sporting é um clube de sócios felizes com o seu clube. Felizes por viverem uma das melhores fazes na história do Sporting. Um clube que vive dos seus sócios, mas que vive sobretudo da felicidade dos seus sócios e do ativismo dos mesmos. Estas eleições demonstraram o que os sócios querem, um Sporting que continue um rumo começado por esta direção em 2018. Vencemos por quase 90 por cento, muito orgulho, muita responsabilidade e humildade por termos vencido com este resultado expressivo. A missão é a mesma, fazer o Sporting crescer, um Sporting ganhador e que faça dos sportinguistas muito felizes. Espero daqui a quatro anos ter a massa associativa do Sporting tão feliz como está hoje.»

Adesão dos sócios às eleições presidenciais

«Mais sócios votaram porque mais sócios existem e essa é a nossa missão. Não vou dormir eufórico, porque me lembro de estar lá fora, há oito anos, e já estava focado na missão. Muitos acharam que éramos loucos, mas conseguimos meter o clube no primeiro lugar. O Sporting é o clube que mais ganha desde 2018.»

«Voto de confiança» dos sócios em Varandas

«Recebemos um voto de confiança e é um sinal da vitalidade e saúde que o Sporting tem. Os mandatos são para cumprir e é preciso recuar muitas décadas para encontrar uma direção com 12 anos de mandato. Sabemos que vivemos um momento de tranquilidade e sucesso, os sócios podem sentir que o Sporting está bem e não precisam de vir votar. Fiquei feliz pelo número de sócios que vieram votar, muitos votaram por correspondência, mas o importante é que os sócios sentem que o clube é estável, algo que não foi durante décadas. Os sócios têm de perceber que são o garante desta estabilidade.»

Renovação de Rui Borges?

«Quando nos decidimos candidatar não tem a ver com a renovação de nenhum treinador e jogador. Iniciámos um processo de requalificação do nosso património e investimento. Vão ser anos exigentes para cumprir as obras que queremos fazer, obras que serão "game changer" para o nosso Sporting. Não tenho dúvidas de que em 2029 teremos um Estádio José Alvalade que será admirável e um orgulho para todos os sportinguistas. Vai exigir muito rigor, porque vamos fazer isto acompanhado do que todos os sócios querem: o Sporting a lutar por títulos.»

Prioridades enquanto presidente e o «sonho» de criança...

«A primeira (prioridade) são os títulos e a segunda é crescer o número de sócios do Sporting. Sinto-me profundamente cansado com o acumular desta semana. Não pensamos no Frederico Varandas e no que fica na memória do Frederico Varandas, o que quero que fique na memória dos sócios é que de 2018 até 2030 o Sporting ganhou muito. Nunca sonhei ser presidente do Sporting. Sonhei ser jogador, mas nunca tive talento para isso. O sócio Frederico Varandas estaria muito feliz de ver o Sporting assim.»