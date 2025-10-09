Frederico Varandas analisa o crescimento do clube desde que assumiu funções, em 2018, e a forma como a equipa conseguiu conquistar o bicampeonato, apesar das saídas de Ruben Amorim e Hugo Viana. O presidente dos leões deixa ainda a garantia de que acredita no tricampeonato, que não acontece há 75 anos:

Momento do clube e saídas de Amorim e Hugo Viana

«Amorim e Viana deixam muitas recordações, mas o clube cresceu enquanto estrutura de futebol. Muitos sabem que não é fácil perder um treinador em novembro, um diretor desportivo em janeiro e mesmo assim ser campeão. É preciso ter bagagem e arcaboiço, o Sporting mostrou que tem isso. Foi uma ótima demonstração de afirmação interna. Temos um novo desafio agora. Perdemos um dos jogadores mais marcantes na história do Sporting e a verdade é que atacámos o mercado com contratações cirúrgicas e acho que já mostrámos que temos condições para continuar a vencer. Não sei se vamos ganhar sempre, mas tenho a certeza de uma coisa: ou vencemos ou vamos até às decisões finais. Aquele balneário tem orgulho e eles sabem que não foi só um jogador que ganhou um campeonato. Têm uma ótima oportunidade para o mostrar.»

Conquista do tricampeonato

«Há um ano lembro-me da pergunta que me fez e disse que acreditava muito no bicampeonato. Ocupamos "apenas" o segundo lugar da Liga e apenas por culpa nossa. Os nossos jogadores sabem disso e o treinador também. Eles sabem e acreditam que são o melhor grupo da Liga. Eu acredito muito nos nossos jogadores, no nosso treinador e, por isso, estaria a mentir se não acreditasse muito que seríamos tricampeões nacionais.»