Viktor Gyökeres é, por estes dias, um dos avançados mais cobiçados do futebol europeu. O jogador sueco cumpre a segunda temporada no Sporting e está blindado com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Frederico Varandas, presidente dos leões, falou sobre a possibilidade de um dos principais clubes europeus levar de Alvalade aquele que é por estes dias considerado o maior ativo do plantel de Ruben Amorim.

«Bater uma cláusula de 100 milhões depende do momento do jogador, da idade e se há mais do que um clube na disputa. Já vi jogadores inferiores, para mim, a serem transferidos acima de 100 milhões e grandes jogadores abaixo dos 100», disse o dirigente.

Varandas frisou que nesta altura os caminhos de Sporting e de Gyökeres são de comunhão: o clube está feliz por ter o jogador e o jogador está feliz no clube. E destacou a qualidade do plantel leonino, que vai muito além da sua principal figura. «Temos uma equipa forte e o Viktor sabe que está bem ladeado por dois craques como o Pote e o Trincão. (...) Não me lembro de ter um plantel tão valioso, falando a nível de ativos. Agora, se vamos superar os nossos rivais, isso será em campo», rematou.