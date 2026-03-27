Frederico Varandas foi multado em 460 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que tinha instaurado um processo disciplinar ao presidente do Sporting após uma participação do FC Porto aquando do clássico para o campeonato no Dragão em fevereiro.

Recorde-se que a SAD portista apresentou queixa do dirigente leonino por comportamento provocatório, depois de este ter sido apanhado a enviar beijinhos na direção de adeptos do FC Porto, isto em resposta bocas que lhe foram dirigidas.

O acórdão foi publicado nesta sexta-feira, mais de um mês e meio depois do jogo que terminou com um empate a um golo. O CD da FPF julgou procedente a queixa do FC Porto e condenou Varandas, mas com «atenuante da provocação».