O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi recebido nesta quarta-feira no Ministério da Administração Interna para uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e com o secretário Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, sobre a violência no desporto.

Após o encontro, o dirigente afirmou que «a lei tem de ser realmente efetiva» na abordagem aos problemas de violência.

«Não podemos pactuar com escumalha que incita ao ódio e violência, não podemos pactuar com escumalha que imita sons de um ‘very light’ para celebrar um homicídio. Escumalha que atira tochas para cima de atletas. Essa escumalha não pode ter espaço nos recintos desportivos em Portugal», disse Varandas.

De resto, o presidente leonino manifestou algumas preocupações e vontades: «Quero que as penas saiam mais depressa, porque estas pessoas afastam e são um cancro no desporto português.»

Varandas acrescentou que uma das apreensões que tem «são os clubes a pagar as multas» por comportamento de adeptos.

«Exigimos uma responsabilidade individual, os clubes conseguem identificar pelo menos 90 por cento dos acontecimentos», afirmou, para depois lembrar um recente episódio em Inglaterra: «Um adepto do Tottenham atirou uma caneca ao guarda-redes adversário e foi banido. »

Para Varandas, o «caso do Sporting até acaba por ser ainda mais ridículo» e explicou: «Vejo comportamentos de grupos que arremessam tochas em campos adversários. O Sporting é punido duas vezes. Os adeptos atiram tochas para os nossos atletas. É o expoente máximo de como tudo está invertido.»

O líder leonino deixou ainda um recado aos presidentes de Benfica e FC Porto e ainda para dentro do próprio clube. «Espero o sentido de responsabilidade dos meus colegas, independentemente da rivalidade. Há coisas superiores. O Sporting é um peão de um negócio que se chama futebol. É preciso coragem. O que não posso permitir, e isso para mim é inqualificável, é ver grupos em Alvalade que não festejam um golo, que criam instabilidade a uma equipa de futebol. Isto é apoiar? Uma claque existe para apoiar o clube, sem pedir nada em troca. O estádio de Alvalade para o ano será um local onde as pessoas vão estar confortáveis para trazer netos e filhos.»